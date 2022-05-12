Москва, , 14:34 — REGNUM После вступления Финляндии в НАТО вся ее территория окажется в зоне поражения российских ударных систем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Флаг Финляндии

«Хочется спросить: от кого вы собираетесь обороняться? Россия на финнов нападать не собирается. До недавнего времени у нас были хорошие добрососедские отношения и очень тесные экономические связи, но из-за разногласий по украинскому вопросу всё это рассыпалось буквально в одночасье. И теперь после вступления Финляндии в НАТО вся ее территория окажется в зоне поражения российских ударных систем. Зачем это простым финнам?» — рассуждает Миронов.

На фоне увеличения поставок оружия Украине и обострения ситуации в Приднестровье такое решение вызывает большую тревогу, отметил парламентарий.

«Складывается впечатление, что в Вашингтоне к чему-то готовятся и расширяют антироссийский плацдарм в Европе. Но нам есть чем ответить в случае внезапного обострения ситуации», — резюмировал Миронов.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Саули Ниинисте объявили о необходимости срочно подать заявку на вступление в НАТО.

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