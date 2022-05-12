Калуга, 12 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Первый в России федеральный технопарк профессионального образования будет создан в Калужской области. Он разместится на территории индустриального парка «Калуга-Юг», где под проект задействуют помещения площадью более 50 тысяч кв. метров, сообщил 12 мая в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Молодые калужане постигают знания в IT мастерской

«Наша область — участник проекта «Профессионалитет». Технопарк будет ядром его практической поддержки. Это принципиально новые технологии подготовки кадров в прямом взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики. Также технопарк станет центром повышения квалификации педагогов среднего профессионального образования. Реализация проекта начнётся уже в этом году. В технопарке планируется оборудовать 37 мастерских для обучения по 26 специальностям среднего профессионального образования. Ежегодно центр сможет готовить порядка 10 тысяч квалифицированных специалистов. В 2022 году по проекту «Молодые профессионалы» обучение пройдут 150 мастеров производственного обучения», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в образовательных организациях Калужской области к 2024 году планируется создать не менее 50 мастерских, имеющих современную материально-техническую базу в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия».