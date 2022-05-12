Триполи, , 14:43 — REGNUM Местные вооружённые группировки вступили в конфликт в ливийском городе Джанзур западнее Триполи. Об этом 12 мая сообщает Al-Hadath.

Ливия Voice of America

По данным журналистов, столкновения начались утром в четверг, 12 мая, после того, как отряды местного ополчения арестовали одного из лидеров ливийской армии, укомплектованной членами племени Варшафан.

Отмечается, что стычка между двумя группировками переросла в полномасштабные боевые действия с использованием крупнокалиберного вооружения.

По данным журналистов, это уже третье подобное столкновение, произошедшее в западной Ливии за последние две недели. Местные вооружённые формирования используют политическую нестабильность в стране для раздела сфер влияния.