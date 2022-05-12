Сеул, , 14:33 — REGNUM Новое правительство Южной Кореи будет стремиться возобновить приостановленное в настоящее время строительство ядерных реакторов в уезде Ульджин провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, что правительственная комиссия, которая готовит передачу власти от уходящего президента Южной Кореи к новому, высказалась за возобновление программы строительства 3-го и 4-го энергоблоков АЭС Синхануль. Предполагается, что строительство начнется в первой половине 2025 года.

Напомним, что Юн Сок Ёль в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости отказаться от политики Мун Чжэ Ина по поэтапному отказу от ядерной энергетики.

Проект по строительству 3-го и 4-го энергоблоков АЭС был заморожен в 2017 году.