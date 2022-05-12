12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Дарья Антонова, , 18:55 — REGNUM 12 мая Луганская Народная Республика (ЛНР) отмечает восьмую годовщину провозглашения независимости.

Восемь лет назад жители Луганской и Донецкой областей Украины не приняли государственный переворот в Киеве. После чего новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса. 11 мая в Луганске прошёл референдум, в результате которого 96,2% пришедших проголосовали за независимость от Украины. 12 мая 2014 года ЛНР провозгласила свою независимость.

Сегодня в этот день во многих городах ЛНР прошли торжественные мероприятия с поднятием государственного флага и праздничными концертами.

Алчевск

В Алчевске прошли торжественные церемонии поднятия флага, возложения цветов. Горожанам раздали ленточки с государственным флагом.

День Луганской Народной Республики в Алчевске Администрация города Алчевска

Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске Администрация города Алчевск

День Луганской Народной Республики в Алчевске Администрация города Алчевска

День Луганской Народной Республики в Алчевске Администрация города Алчевска

Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами Администрация города Первомайска

Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами Администрация города Первомайска

Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами Администрация города Первомайска

Кировск

В прифронтовом городе Кировске отметили День Республики торжественным поднятием флага и митингом.

День Луганской Народной Республики в Кировске «Луганьмедиа»

День Луганской Народной Республики в Кировске «Луганьмедиа»

День Луганской Народной Республики в Кировске «Луганьмедиа»

День Луганской Народной Республики в Кировске «Луганьмедиа»

Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках.

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках Администрация города Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках Администрация города Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках Администрация города Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках Администрация города Красный Луч

Перевальск

В Перевальске состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске Администрация Перевальского района ЛНР

Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске Администрация Перевальского района ЛНР

Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске Администрация Перевальского района ЛНР

Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске Администрация Перевальского района ЛНР

Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово День Луганской Народной Республики в Сватово

Свердловск

Возложение цветов молодёжью к памятному знаку погибшим в 2014–2015 годах землякам-защитникам Донбасса и г. Свердловска.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика Администрация Свердловского района ЛНР

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика Администрация Свердловского района ЛНР

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика Администрация Свердловского района ЛНР

Славяносербск

В Славяносербске прошла торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт .

Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт в Славяносербске «Луганьмедиа»

Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт в Славяносербске «Луганьмедиа»

Станица Луганская

В Станице Луганской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Участие в мероприятии приняли жители и гости района.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской Администрация Станично-Луганского района

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской Администрация Станично-Луганского района

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской Администрация Станично-Луганского района

Стаханов

В Стаханове прошла торжественная церемония поднятия флага ЛНР.

Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Стаханове Администрация города Стаханова