Дарья Антонова, 12 мая 2022, 18:55 — REGNUM 12 мая Луганская Народная Республика (ЛНР) отмечает восьмую годовщину провозглашения независимости.

Восемь лет назад жители Луганской и Донецкой областей Украины не приняли государственный переворот в Киеве. После чего новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса. 11 мая в Луганске прошёл референдум, в результате которого 96,2% пришедших проголосовали за независимость от Украины. 12 мая 2014 года ЛНР провозгласила свою независимость.

Сегодня в этот день во многих городах ЛНР прошли торжественные мероприятия с поднятием государственного флага и праздничными концертами.

Алчевск

В Алчевске прошли торжественные церемонии поднятия флага, возложения цветов. Горожанам раздали ленточки с государственным флагом.

День Луганской Народной Республики в Алчевске
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске
Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевск
День Луганской Народной Республики в Алчевске
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
День Луганской Народной Республики в Алчевске
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска

Кировск

В прифронтовом городе Кировске отметили День Республики торжественным поднятием флага и митингом.  

День Луганской Народной Республики в Кировске
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»

Красный Луч

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках.

В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч

Перевальск

В Перевальске состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР

Сватово

День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово

Свердловск

Возложение цветов молодёжью к памятному знаку погибшим в 2014–2015 годах землякам-защитникам Донбасса и г. Свердловска.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР

Славяносербск

В Славяносербске прошла торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт .

Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт  в Славяносербске
Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт  в Славяносербске
«Луганьмедиа»
Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт  в Славяносербске
Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт  в Славяносербске
«Луганьмедиа»

Станица Луганская

В Станице Луганской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Участие в мероприятии приняли жители и гости района.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района

Стаханов

В Стаханове прошла торжественная церемония поднятия флага ЛНР.

Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Стаханове
Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Стаханове
Администрация города Стаханова
Луганьмедиа