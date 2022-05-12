Дарья Антонова,
12 мая 2022, 18:55 — REGNUM 12 мая Луганская Народная Республика (ЛНР) отмечает восьмую годовщину провозглашения независимости.
Восемь лет назад жители Луганской и Донецкой областей Украины не приняли государственный переворот в Киеве. После чего новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса. 11 мая в Луганске прошёл референдум, в результате которого 96,2% пришедших проголосовали за независимость от Украины. 12 мая 2014 года ЛНР провозгласила свою независимость.
Сегодня в этот день во многих городах ЛНР прошли торжественные мероприятия с поднятием государственного флага и праздничными концертами.
Алчевск
В Алчевске прошли торжественные церемонии поднятия флага, возложения цветов. Горожанам раздали ленточки с государственным флагом.
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевск
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
День Луганской Народной Республики в Алчевске
Администрация города Алчевска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска
Жители Первомайска приехали в Алчевск на праздничный концерт с российскими артистами
Администрация города Первомайска
Кировск
В прифронтовом городе Кировске отметили День Республики торжественным поднятием флага и митингом.
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
День Луганской Народной Республики в Кировске
«Луганьмедиа»
Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках.
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
В Красном Луче в День Луганской Народной Республики состоялось возложение цветов к мемориалам в память о погибших земляках
Администрация города Красный Луч
Перевальск
В Перевальске состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики.
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Торжественная церемония поднятия государственного флага Луганской Народной Республики в Перевальске
Администрация Перевальского района ЛНР
Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
День Луганской Народной Республики в Сватово
Свердловск
Возложение цветов молодёжью к памятному знаку погибшим в 2014–2015 годах землякам-защитникам Донбасса и г. Свердловска.
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших земляках. Свердловск, Луганская Народная Республика
Администрация Свердловского района ЛНР
Славяносербск
В Славяносербске прошла торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт
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Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт
в Славяносербске
«Луганьмедиа»
Торжественная церемония поднятия флага и митинг-концерт
в Славяносербске
«Луганьмедиа»
Станица Луганская
В Станице Луганской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Участие в мероприятии приняли жители и гости района.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики в Станице Луганской
Администрация Станично-Луганского района
Стаханов
В Стаханове прошла торжественная церемония поднятия флага ЛНР.
Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Стаханове
Администрация города Стаханова