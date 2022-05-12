Москва, 12 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Российский рубль с начала 2022 года подорожал к доллару США на 11,5%, что вывело его в лидеры роста среди не только валют развивающихся стран, но и мировых резервных валют. Это неудивительно, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

«Ведь с начала 2022 года по отношению к «американцу» упали евро (на 7%), считавшийся когда-то супернадёжным швейцарский франк (на 8%), британский фунт стерлингов (на 9%), а японская иена, тоже когда-то считавшаяся одной из защитных валют, рухнула с начала года на 12,6%.

Снижением названные выше мировые резервные валюты «обязаны» ужесточением денежно-кредитной политики в США с марта текущего года, что предсказуемо повлияло на укрепление доллара США и обвалило валюты других стран.

Однако рубль оказался устойчивым, несмотря не только на повышение процентных ставок в США, но и на сложный геополитический фон. Главных причин укрепления рубля две/

Во-первых, очень высокие цены на нефть, превышающие $100 за баррель (в бюджете заложена средняя цена в $42,3 за баррель).

Во-вторых, беспрецедентные с 90-х годов прошлого века меры по валютному контролю, в том числе, возвращение к продаже экспортёрами части валютной выручки.

И всё-таки высокие цены на нефть являются самой главной причиной для укрепления рубля как «нефтяной» валюты. Ведь одновременно с начала года укрепилась, например, другая «нефтяная» валюта развивающейся страны — бразильский реал, подорожавший к доллару на 9,5%, то есть почти также, как и рубль.

Подорожал к доллару (но всего на 1%) за тот же период и мексиканский песо, а канадский доллар и казахстанский тенге, которые валютные трейдеры тоже относят к группе «нефтяных» валют, хоть и снизились с начала года, но всего на 2% и 1,2%, соответственно.

Валюты тех развивающихся стран, которые не имеют «подушки безопасности» в виде высоких цен на нефть, оказались аутсайдерами с начала года, прежде всего, белорусский рубль, подешевевший на 32% с начала года (прежде всего, из-за санкций), а также аргентинский песо и турецкая лира, которые постепенно обесцениваются к доллару и другим мировым резервным валютам уже не первый год.

Из этой ситуации можно сделать вывод, что зависимость бюджета РФ от цен на нефть далеко не всегда может рассматриваться негативно.

Этот фактор в 2022 году помогает экономике России не сорваться в штопор гиперинфляции и неконтролируемого обвала производства. Курс рубля на Московской бирже сегодня продолжает укрепляться, сегодня с открытия за доллар на бирже дают 65,30 рубля», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году стал российский рубль, передавало агентство Bloomberg.

Читайте также: Bloomberg назвал рубль лучшей валютой по степени укрепления к доллару