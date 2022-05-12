Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. LAN-финал шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (Студенческой лиги) пройдёт в Ростове-на-Дону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 мая в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Как отметили в пресс-службе, финал состоится 11 и 12 июня 2022 года. Оба соревновательных дня спортсмены высших и средних специальных учебных заведений России будут состязаться в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.

Добавим, что в качестве площадки для проведения LAN-финала выбрали Донской государственный технический университет (ДГТУ). «Это важная и почетная миссия: мы присоединяемся к главному кибердвижению страны. На нашей площадке развернутся ключевые кибер-сражения Всероссийской студенческой лиги», — поделился ректор ДГТУ Бесарион Месхи.