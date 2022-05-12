Москва, 12 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному Нидерландов в России Мартейну Элгерсму.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Причиной стала незаконная коммерческая деятельность, которая велась в здании генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

«Был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге», — заявили в МИД.

Министерство указало на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с основными функциями.