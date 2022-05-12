Уфа, , 14:36 — REGNUM Бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии заподозрили в участии в преступном сообществе. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова

По версии следствия, фигурант уголовного дела участвовал в деятельности преступного сообщества, которое состояло из сотрудников МРЭО ГИБДД Башкирии, обеспечивая сдачу теоретических экзаменов без фактической проверки знаний гражданами, которые передали взятки другим участникам преступного сообщества, а также выполнял другие функции по обеспечению деятельности преступного сообщества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, преступное сообщество было создано не позднее 2016 года подозреваемым начальником МРЭО ГИБДД МВД региона, занимавшим тогда должность заместителя этого же отдела.

«Организатор вовлек в преступное сообщество инспекторов безопасности дорожного движения из своего отдела. Суммы взяток за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. В настоящее время установлено восемь участников преступного сообщества и их причастность к не менее чем 33 фактам получения взяток», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого, возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей, посредников, некоторые из которых уже рассмотрены в суде.

В материалах дела указано, что деятельность преступного сообщества была пресечена весной 2021 года в результате работы следователей управления СК России по региону и сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии, все подозреваемые были уволены со службы по отрицательным основаниям.

Сообщается, что кроме этого, возбуждено уголовное дело в отношении еще одного экс-государственного инспектора МРЭО ГИБДД МВД Башкирии, которого заподозрили в получении взятки.

В материалах дела указано, что в конце 2018 года подозреваемый получил 30 тысяч рублей за оказание содействия в получении лицом водительского удостоверения категории «D» без фактической сдачи экзамена. Сейчас специалисты проверяют подозреваемого на причастность к деятельности преступного сообщества.