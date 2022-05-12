Баку, 12 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 12 мая принял делегацию из Казахстана, которую возглавил начальник Главного разведывательного департамента минобороны Казахстана Серик Изтлеуов. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

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«Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-образовательной сферах, в военной разведке и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны также обсудили возможные совместные азербайджано-казахстанские военные учения. Изтлеуов подчеркнул, что важно расширять сотрудничество двух республик в военной сфере.

Стоит отметить, что ранее представители Азербайджана и Казахстана заключили соглашение о сотрудничестве в космической области.