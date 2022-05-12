Москва, , 14:28 — REGNUM С учётом непростых внешних условий выстраивают свою работу в данный момент российские власти. Об этом 12 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы выстраиваем свою работу с учётом непростых внешних условий: имею в виду и сложную глобальную конъюнктуру, и санкционное давление западных государств», — сказал он.

При этом глава Российского государства подчеркнул, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис и те, кто их вводят, руководствуются при этом близорукими, раздутыми политическими амбициями и русофобией, бьющей по собственным национальным интересам, экономикам и благополучию граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году российский рубль показывает лучшую динамику среди всех мировых валют.