Вильнюс, 12 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Цель сепаратистского Косово как можно скорее стать членом НАТО, ЕС и Совета Европы. Об этом заявила президент Косово Вьоса Османи 12 мая в Вильнюсе во время совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Вьоса Османи

По словам Османи, «абсурд то, что в «Партнерстве во имя мира» в рамках НАТО участвуют такие страны, как Белоруссия и Сербия», которые выступают против НАТО, а Косово «не получило приглашение присоединиться к этому партнерству».

Османи считает, что вступление Косов в НАТО нужно рассматривать в контексте обеспечения безопасности.

«Все свободолюбивые страны в Европе, которые способствуют миру и безопасности, заслуживают быть в НАТО. Их стремления вступить в альянс нужно поддержать. Я тут имею в виду не только Финляндию и Швецию, но также и страны нашего региона, такие, как Косово и Боснию и Герцеговину, которые нужно по ускоренной процедуре принять в НАТО», — процитировало агентство «Бета» слова Османи.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово подало заявку на прием в Совет Европы.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.