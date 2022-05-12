Иваново, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено следственными органами в отношении 44-летнего жителя города Иваново, сообщили 12 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Как полагает следствие, подозреваемый через мессенджер разместил запись, «содержание которой направлено на реабилитацию нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси». Размещённые подозреваемым материалы оказались доступны для неограниченного круга пользователей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ. В рамках дела проводятся следственные действия.