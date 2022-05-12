Иваново, 12 мая 2022, 14:26 — REGNUM Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено следственными органами в отношении 44-летнего жителя города Иваново, сообщили 12 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Как полагает следствие, подозреваемый через мессенджер разместил запись, «содержание которой направлено на реабилитацию нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси». Размещённые подозреваемым материалы оказались доступны для неограниченного круга пользователей.
Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ. В рамках дела проводятся следственные действия.