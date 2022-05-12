Баку, 12 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары» и азербайджанское комическое агентство «Аэрокосмос» заключили соглашение о совместных космических проектах и взаимном использовании спутников. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского министерства цифрового развития и транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Сообщается, что документ был подписан в Ташкенте в ходе «Конференции космических технологий». Глава «Аэрокосмоса» Самеддин Асадов в своём выступлении заявил, что данные с азербайджанских комических спутников используются в сельском хозяйстве, экологии, туризме и ряде других областей.

Напомним, агентство «Аэрокосмос» было создано в Азербайджане в 2010 году. Его силами в космос были запущены три спутника: Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky.