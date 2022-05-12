Брянск, 12 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Поздравление к Дню Луганской Народной Республики опубликовал 12 мая в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Lug-info.com ЛНР

Глава региона напомнил, что восемь назад жители ЛНР сделали свой выбор и «осознанно решили бороться за свободу и независимость, против нацизма, против фашизма». Губернатор уверен, что в Донбассе наступит мирная и счастливая жизнь, дети не будут прятаться от обстрелов в подвалах, родители — спокойно работать, а старики забудут восемь лет ужаса как страшный сон.

«Мы говорим на одном языке, у нас общая история, у нас одни идеалы, в Луганской области даже есть город Брянка, название которого созвучно Брянску. Вместе мы — сила! С праздником! Мира, добра и благополучия!» — написал губернатор.

ЛНР провозгласила независимость 12 мая 2014 года.