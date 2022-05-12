Троицк, Челябинская область, 12 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области главный бухгалтер одного муниципального учреждения подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По данным следствия, она необоснованно завысила размер своей зарплаты и оплатила свой долг по исполнительному листу из средств учреждения. Всего она похитила более 250 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники МВД. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения и предъявлении обвинения.