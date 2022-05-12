Астрахань, 12 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 мая выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 446 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 945 человек выписаны после курса лечения, в том числе 107 — за последние сутки.

За весь период скончались 2999 человек. Подтвержден один новый летальный случай.