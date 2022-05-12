Владивосток, 12 мая 2022, 14:21 — REGNUM Партия «Единая Россия» откроет центр помощи в Запорожье, сообщил журналистам секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения ПВР во Врангеле вместе с секретарем регионального отделения партии Приморского края, губернатором региона Олегом Кожемяко.
Сейчас на Донбассе и освобожденных территориях работает уже 15 гуманитарных центров партии, и «Единая Россия» направила более 7,5 тысяч тонн гуманитарных грузов на Донбасс и освобожденные территории, сказал Андрей Турчак.
Он высоко оценил работу с беженцами, которая организована на территории края и помогает людям быстрее вернуться к нормальной жизни.
Как отметил Олег Кожемяко, задача властей Приморья — социализировать приехавших в регион людей.
В пункте временного размещения во Врангеле проживают более 300 человек. В здании организована работа федеральных, краевых и муниципальных органов власти, которые помогают переселенцам оформить необходимые документы, консультируют по различным вопросам.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 7,5 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всей гуманитарной помощи собраны региональными отделениями.
В Мариуполе работают центры помощи «Единой России». Здесь можно получить продукты, сим-карты, медицинскую и психологическую помощь, найти пропавших родственников. Также идет прием заявок на получение пенсий и выплат, временное трудоустройство. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в городе проходит около 9 тысяч человек.
В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» дополнительно открыла медицинский центр. Помимо этого, в больницы ЛДНР регулярно прибывают группы медиков-добровольцев. На помощь коллегам в народные республики уже приехало около 200 медиков из России. Координирует эту работу председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).
Еще одно направление волонтерской работы партии — помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. «Единая Россия» собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры, закрытия тепловых контуров зданий. И будет формировать отряды добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные постройки.
Также «Единая Россия» помогает восстановить воинские мемориалы на Донбассе и возобновить работу Вечных огней.