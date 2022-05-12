Владивосток, 12 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» откроет центр помощи в Запорожье, сообщил журналистам секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения ПВР во Врангеле вместе с секретарем регионального отделения партии Приморского края, губернатором региона Олегом Кожемяко.

Денис Абрамов Гуманитарная помощь

Сейчас на Донбассе и освобожденных территориях работает уже 15 гуманитарных центров партии, и «Единая Россия» направила более 7,5 тысяч тонн гуманитарных грузов на Донбасс и освобожденные территории, сказал Андрей Турчак.

«На следующей неделе мы открываем гуманитарный центр в Херсоне, через неделю — в Запорожье. «Единая Россия» с первых дней организовала гуманитарную миссию. Хочу поблагодарить за участие в сборе гуманитарной помощи жителей Приморского края. Мы, безусловно, эту работу будем продолжать, пока на территории Донбасса не будет восстановлена мирная жизнь», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он высоко оценил работу с беженцами, которая организована на территории края и помогает людям быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Сейчас главная задача — помощь в восстановлении документов, поиске работы. И губернатор организовал, по сути, выездной многофункциональный центр. Здесь работают специалисты Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, трудоустройства, социальной политики. К каждому человеку, семье подходят индивидуально. Очень важно, что оказали поддержку детям — практически все ходят в школы, детсады. Волонтёрское движение Приморского края помогает, занимаются с детьми», — сказал Андрей Турчак.

Как отметил Олег Кожемяко, задача властей Приморья — социализировать приехавших в регион людей.

«Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка — в той же судостроительной, отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу. Сейчас принимаем все меры для того, чтобы помочь прибывшим закрепиться в Приморье», — заявил губернатор.

В пункте временного размещения во Врангеле проживают более 300 человек. В здании организована работа федеральных, краевых и муниципальных органов власти, которые помогают переселенцам оформить необходимые документы, консультируют по различным вопросам.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 7,5 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всей гуманитарной помощи собраны региональными отделениями.

В Мариуполе работают центры помощи «Единой России». Здесь можно получить продукты, сим-карты, медицинскую и психологическую помощь, найти пропавших родственников. Также идет прием заявок на получение пенсий и выплат, временное трудоустройство. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в городе проходит около 9 тысяч человек.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» дополнительно открыла медицинский центр. Помимо этого, в больницы ЛДНР регулярно прибывают группы медиков-добровольцев. На помощь коллегам в народные республики уже приехало около 200 медиков из России. Координирует эту работу председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Еще одно направление волонтерской работы партии — помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. «Единая Россия» собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры, закрытия тепловых контуров зданий. И будет формировать отряды добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные постройки.

Также «Единая Россия» помогает восстановить воинские мемориалы на Донбассе и возобновить работу Вечных огней.