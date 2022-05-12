Кош-Агачский район, Алтай, , 14:21 — REGNUM В Республике Алтай найдено тело пропавшего без вести туриста из Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Поиски пропавшего при сплаве туриста. Республика Алтай ГУ МЧС по Республике Алтай

Мужчина в составе незарегистрированной тургруппы из восьми человек 7 мая сплавлялся на надувной лодке по реке Аргут. При прохождении порога «Прорыв Сапожникова» он выпал из лодки, после чего его унесло течением.

Его товарищам удалось сообщить о происшествии лишь спустя два дня, когда они спустились в село Джазатор. Была организована поисковая операция. 11 мая на место вылетел вертолёт Ми-8 МТВ Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России с 12 спасателями.

«11.05.2022 в ходе поисковых работ спасателями был обнаружен без вести пропавший в реке Аргут в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур без признаков жизни. 12.05.2022 тело пострадавшего эвакуировано и передано правоохранительным органам», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия проверку организовали следователи.

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