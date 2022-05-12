Париж, 12 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Иране арестованы двое граждан Франции, сообщило министерство иностранных дел Франции, которое «осудило этот необоснованный арест» и потребовало «немедленного освобождения» граждан, передает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Министерство «было проинформировано об аресте двух французских граждан в Иране», согласно пресс-релизу, в котором не указывается их личность, на следующий день после того, как Тегеран объявил об аресте двух европейцев, «которые въехали в страну с целью развязать хаос».

«Французские власти полностью мобилизованы, а посол в Тегеране предпринял шаги с иранскими властями для получения консульского доступа и поверенный в делах посольства Ирана в Париже был вызван в министерство», — говорится в заявлении МИД Франции.

Власти Ирана держат в плену нескольких иностранных граждан по причинам, которые западные страны считают политическими, считая, что Тегеран использует их в качестве средства давления на переговорах по иранской ядерной проблеме или для ослабления хватки международных санкций.