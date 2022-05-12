Москва, 12 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В 2022 году российский рубль показывает лучшую динамику среди всех мировых валют. Об этом 12 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», — сказал он.

В то же время, российский лидер указал, что некоторые тенденции в российской экономике требуют особого внимания и уточнил, что внутренний спрос в нашей стране отстает от значений 2021 года, также продолжается сокращение объем денежных средств на счетах предприятий и граждан РФ

«Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. Такие риски необходимо снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020–2021 годов», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренний спрос в России отстаёт от значений 2021 года.