София, , 14:20 — REGNUM Крупнейшая теплоэлектростанция Болгарии — «Марица-3, расположенная в Старозагорской области на юго-востоке страны, возобновила свою работу после почти трехнедельного перерыва. Об этом 12 мая сообщает БТВ.

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По некоторым данным, запуск соответствующих мощностей стал возможным благодаря предварительной договоренности руководства ТЭС с представителями местных экологических организаций и судебных инстанций. На данный момент неизвестно, по какому именно графику будет осуществляться подача электроэнергии в близлежащие населенные пункты в частности и несколько регионов Болгарии в целом.

Ранее юрисконсульт «Марицы-3» Юлиан Семерджиев заявил о возможности «окончательного решения проблемы станции».

Напомним, работа ТЭС «Марица-3» была приостановлена 21 апреля текущего года специальным распоряжением Инспекции окружающей среды и водных ресурсов Болгарии. Согласно официальной информации, за последние три месяца на станции произошло сразу несколько выбросов диоксида серы.