Казань, 12 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На территории Татарии с февраля 2017 по октябрь 2021 года действовало сообщество, организаторы и участники которого подозреваются в незаконном предоставлении услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Республиканское МВД объявило в розыск четырех подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.

News.kmvcity.ru Розыск!

Отмечается, что задержаны 12 обвиняемых, жители Самары и Ульяновской области. Четверо из них заключены под стражу, еще пять человек находятся под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом, одному человеку запретили определенные действия. Личности еще четырех участников преступного сообщества установлены. Им заочно предъявлено обвинение. Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

ИА REGNUM напоминает, в Казани задержали группу мошенников, которая под видом обучения финансовой грамотности похитила 53 млн рублей. От действий злоумышленников пострадали более 80 человек.

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