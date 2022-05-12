Брюссель, 12 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Увеличить объём военной помощи Украине на €500 млн призвал страны Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом 12 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

European Parliament Жозеп Боррель

По информации агентства, Боррель подталкивает страны Евросоюза к увеличению объема военной помощи Украине до €2 млрд, т.е. на €500 млн.

Отмечается, что страны-члены ЕС ещё не согласились на это предложение. Причём одним из противников этой идеи стала Германия.

Также сообщается, что предложение о выделении дополнительных средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

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