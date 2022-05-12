Москва, 12 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В России вложения в криптовалюты не станут слишком популярными, так как «крипта» остается высокорисковым активом, находящимся в «серой» зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова. Так она прокомментировала прогнозы МВФ о том, что в России из-за санкций вырастет популярность криптовалют.

David McBee Криптовалюта

«Во-первых, Россия не входит в число лидеров по количеству пользователей криптовалют, и роста их числа не предвидится. Во-вторых, бизнес не имеет возможности проводить платежи в криптовалюте. В-третьих, российская индустрия криптовалют находится в «серой» зоне (статус крипторынка регламентирует только один российский закон), — сказала Измайлова. — Вместе с тем, сложная геоэкономическая ситуация и волатильность валютного рынка может привлечь инвестиционное сообщество перевести часть инвестиционного портфеля в криптовалюты, имеющие транснациональный характер».

Как полагает Измайлова, не стоит ждать, что в РФ резко вырастет интерес населения к криптовалютам, который по-прежнему остаются рисковым активом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что стоимость биткоина может снизиться на фоне ужесточения монетарной политики американских властей.