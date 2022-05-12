Курск, , 14:17 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 47 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

12 мая выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией — столько же было за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 614 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 113 тыс. 229 пациентов, в том числе 84 — за последние сутки.

Всего скончались 2472 человека. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.