Барнаул, , 14:16 — REGNUM В истории с рассылкой рекомендаций о показе школьникам МБОУ «Бобровская СОШ» антироссийского мультфильма про «Ваню» и «Колю» важно четко определить первичного инициатора рекомендации к просмотру этого мультфильма. Об этом своем телеграм-канале написала 12 мая руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых:

Цитата из антироссийского мультика про «Ваню» и «Колю», который был рекомендован к просмотру на классном часе в алтайской школе Цитата из видеоролика

«Необходимо понять, с чем мы здесь имеем дело, — единичной дурью одного человека, явно не соответствующего статусу не только педработника, но и гражданина России, или же с некими системными «дырами» в воспитательном и образовательном процессе, которые могут давать о себе знать в дальнейшем.

Как так получается, что подобные уродливые продукты в принципе рассматриваются на предмет возможности использования в воспитании детей. Думаю, что ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Бобровская СОШ» Юлия Шлыкова (Алтайский край) разослала по почте 19 педагогам рекомендации о проведении классного часа, включив туда ссылку на садистский антироссийский мультфильм про «Ваню» и «Колю».

От просмотра кровавой бандеровской дичи детей спасло только то, что Юлия Шлыкова вовремя спохватилась — мол, видео содержит «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено), о чем она также сообщила педагогам в служебной рассылке. В своем обращении к жителям села она заявила, что она «извинилась» перед тем, кем должна была.

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