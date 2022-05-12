Москва, 12 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что рубль существенно укрепляется, некоторые эксперты считают, что реальный курс отличается, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

ИА REGNUM Рубль

«Дело в том, что недавно Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля не данные Мосбиржи, а расчеты WM/Refinitiv.

Хоть рекомендация EMTA не имеет обязательной силы, но может быстро стать общепринятой практикой. В Ассоциацию входят такие известные организации, как J. P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Курс рубля на Московской бирже подозрительный ― сомневающиеся могут успокоить себя и перестать использовать местный курс.

Правда, сейчас курсы мало отличаются. Ранее была более сильная диспропорция. Например, на 6 мая рубль относительно доллара стоил, по данным WM/Refinitiv, на 1,5 рубля дороже, чем на Мосбирже.

Самая большая разница была 11 марта ― на WM/Refinitiv рубль был на 19,6 пункта дешевле, чем на Мосбирже. Если сохранится разница в пределах одного рубля, то трейдеры смогут продолжать ориентироваться на местный курс — это еще не советский «инвалютный рубль», но уже и не тот конвертируемый, какой был в начале года.

Кроме того, на прошлой неделе налоговая служба Великобритании отозвала у Московской фондовой биржи статус признанной.

Стоит отметить, что укреплению курсу рубля способствовали меры регулирования государственных органов РФ.

Банки обязали выдавать валюту со счетов и вкладов только в долларах (затем разрешили и в евро), запретили продавать наличную валюту (потом разрешили, но с ограничениями) и вывозить из России больше $ 10 тысяч. Одновременно Владимир Путин подписал указ, который обязал экспортеров продавать 80% выручки.

Однако поскольку главным фактором, который сейчас влияет на курс рубля, являются торговые потоки, для того, чтобы укрепиться к мировым валютам, необходимо принимать меры именно в этом направлении, помимо вышеуказанных.

Одной из таких мер как раз стало заявление РФ о дальнейшей продаже ресурсов только за рубли. Кроме того, может помочь еще и корректировка правил по продаже 80% экспортной выручки или снижение 12%–ной комиссии при покупке USD/EUR/GBP физическими и юридическими лицами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль назван лучшей валютой 2022 года. Об этом написал Bloomberg.

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