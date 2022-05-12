Москва, 12 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. До конца 2022 года в России едва ли стоит ждать серьезного роста спроса на автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию об апрельском падении продаж легковых автомобилей в России.

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«Частично компании-производители из зарубежных стран приостановили поставки авто. Помимо этого, до сих пор остаётся проблема с полупроводниками, которые необходимы для производства авто. Пока продажи будут меньше, чем в прошлом году, — сказала Ермилова. — Сейчас то, что есть в наличии, продается по значительно более высокой цене. Поэтому в этом году при высоких ценах и дорогих кредитах продажи будут меньше, чем ранее. А цены на азиатские авто практически сравнялись с европейскими. Поэтому до конца года мы вряд ли увидим серьёзный рост спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России спрос на легковые автомобили упадет еще сильнее из-за снижения покупательской способности населения.