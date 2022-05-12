Париж, , 14:15 — REGNUM По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), украинская экономика в 2022 году сократится на 30%, что является для нее самым большим падением со времен Второй мировой войны. Об этом 12 мая сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на доклад ЕБРР.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в предыдущем прогнозе в феврале аналитики предсказывали сокращение экономики Украины на 20%, при том, что нынешняя оценка базируется на «оптимистичном» сценарии, предусматривающем окончание военных действий нынешним летом.

В то же время, указывается, что в пессимистичном сценарии присутствуют риск эскалации ситуации и прекращение поставок газа из России, в результате чего все восстановление имеющих отношение к ЕБРР экономик — от Монголии до Словении и Туниса — будет перечеркнуто. При этом сокращение ВВП на душу населения для этих 40 стран может составить в среднем 2,3% в 2022 году и 2% — в 2023.

Также указывается, что к этому добавятся инфляция и рост цен на сельскохозяйственное сырьё. А увеличение цен на пшеницу, кукурузу и сою является угрозой для продовольственной безопасности во многих странах Африки и Ближнего Востока, так как Россия и Украина являются крупными экспортёрами пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла, а Россия также и главным мировым поставщиком удобрений.

Кроме того, отмечается, что в странах ЕБРР инфляция достигала 11,9%, что почти дошло до рекордного уровня 2008 года и из-за этого многие государственные банки этих стран подняли ключевую ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада привели к ускорению инфляции в Европе.