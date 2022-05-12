Париж, 12 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), украинская экономика в 2022 году сократится на 30%, что является для нее самым большим падением со времен Второй мировой войны. Об этом 12 мая сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на доклад ЕБРР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что в предыдущем прогнозе в феврале аналитики предсказывали сокращение экономики Украины на 20%, при том, что нынешняя оценка базируется на «оптимистичном» сценарии, предусматривающем окончание военных действий нынешним летом.

В то же время, указывается, что в пессимистичном сценарии присутствуют риск эскалации ситуации и прекращение поставок газа из России, в результате чего все восстановление имеющих отношение к ЕБРР экономик — от Монголии до Словении и Туниса — будет перечеркнуто. При этом сокращение ВВП на душу населения для этих 40 стран может составить в среднем 2,3% в 2022 году и 2% — в 2023.

Также указывается, что к этому добавятся инфляция и рост цен на сельскохозяйственное сырьё. А увеличение цен на пшеницу, кукурузу и сою является угрозой для продовольственной безопасности во многих странах Африки и Ближнего Востока, так как Россия и Украина являются крупными экспортёрами пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла, а Россия также и главным мировым поставщиком удобрений.

Кроме того, отмечается, что в странах ЕБРР инфляция достигала 11,9%, что почти дошло до рекордного уровня 2008 года и из-за этого многие государственные банки этих стран подняли ключевую ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада привели к ускорению инфляции в Европе.