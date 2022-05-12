Москва, , 14:15 — REGNUM В РФ сохраняются риски подорожания компьютерной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские торговые сети приступили к снижению цен на компьютерную технику и комплектующие.

За компьютером Os.zp.ua

«Риск подорожания компьютерной техники остается. Цены снижаются ведущими торговыми сетями, а их не так много, и они прислушиваются к правительству и смотрят на традиционный индикатор — курс рубля. А последний укрепился на фоне ограничений, — сказал Чеглов. — Да и рынок надо стимулировать перед летним периодом. Но риски никуда не делись. Проблемы с логистикой не решены и проявятся в следующих поставках, налицо самоустранение ряда крупнейших производителей от прямых отгрузок в Россию. Да и проблема оплаты поставок до сих пор не решена. Тренд сохранится до осени, полагаю, если не будет изменений в текущей ситуации. Фактором роста может стать и параллельный импорт».

Как полагает экономист, в РФ будет наблюдаться плавный рост цен на компьютерную технику, причем дифференцированный по маркам и сегментам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что во второй половине 2022 года цены на компьютерную технику снова пойдут вверх.

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