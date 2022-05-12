12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Хотя сегодня разница между ВСУ и нацбатами на Украине весьма условна, но все-таки даже теперь все на Украине и за ее пределами знают четкую и конкретную разницу между военнослужащими и боевиками. О последних и хлопочет митрополит Онуфрий?

Игорь Пашменов, , 19:01 — REGNUM Накануне Дня Победы, 8 мая, в свет вышло обращение предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского Онуфрия к президенту России Владимиру Путину «в связи с ситуацией вокруг города Мариуполя». Наблюдатели сразу отметили, что стиль и лексика данного обращения совершенно не свойственна митрополиту Онуфрию. Вместе с тем никто в руководстве УПЦ не открестился от этого текста и не опроверг его подлинность. Говорится в нем следующее:

Митрополит Онуфрий Vadim Chuprina

«Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной войне и когда посещаете Пискаревское кладбище — место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников. В таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники. Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь — и гражданским лицам, и военным».

В своем обращении митрополит Онуфрий вышел далеко за рамки собственно миротворчества. Было бы понятно, если предстоятель Украинской православной церкви печаловался и скорбел исключительно о мирных жителях Мариуполя, для которых российскими войсками, впрочем, давно были организованы гуманитарные коридоры.

Беженцы из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Нет, в послании призывается дать возможность покинуть город «всем, кто этого желает, — и гражданским лицам, и военным (выделено мной — И. П.)». Впервые руководство УПЦ ходатайствует о вооруженных неонацистах, которых лукаво, непрямо и иносказательно, по аналогии с сирийскими событиями, именует комбатантами: «Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов».

Комбатантами традиционно называли участников французского Сопротивления в 1940–1945 годах. Но позднее этот же термин иногда использовали западные средства массовой информации в отношении чеченских боевиков в первую чеченскую кампанию. Для митрополита Онуфрия, по сути, комбатантами являются как военнослужащие ВСУ, так и боевики нацбатов, включая печально известных неонацистов из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя сегодня разница между ВСУ и нацбатами на Украине весьма условна, но все-таки даже теперь все на Украине и за ее пределами знают четкую и конкретную разницу между военнослужащими и боевиками. Нацбаты — это полнейший аналог войск СС с собственной идеологией (нацистской и человекоубийственной), мистикой особого рода, содержащей элементы сатанизма и оккультизма, насыщенного фрагментами псевдоязычества, в частности культа Перуна.

Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Иванов © ИА REGNUM

О боевиках этого нового неонацистского сатанинского ордена хлопочет митрополит Онуфрий? Он не знает этих фактов? Не может не знать. Важно и прискорбно то, что ни сам глава УПЦ, ни его пресс-служба не опровергли данного обращения. Получается, что как минимум они согласны с ним, даже если не являются авторами данного текста?

Наконец, настоящим оскорблением ленинградцев-блокадников, всех жителей города на Неве и президента России является сравнение боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с защитниками блокадного Ленинграда. Недопустимо упоминание в тексте обращения старшего брата Владимира Путина — Виктора, погибшего в 1942 году в блокадном Ленинграде. Так же неприемлемо сравнение погибших ленинградцев с нынешними украинскими неонацистскими боевиками.

Митрополит говорит о некой процедуре «экстрадиции» для некоего «украинского гарнизона в Мариуполе». Все прекрасно знают, что в Мариуполе нет никакого гарнизона, а есть недобитые остатки неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых назвать какими-либо «комбатантами» весьма сложно даже при большом желании.

К чему призывает текст обращения за подписью главы УПЦ, появившийся накануне дня Великой Победы? К спасению неонацистских боевиков, к новым жертвам среди российских воинов. Потому что понятно, что «спасенные» боевики всплывут в других городах и селах, где продолжат все те зверства, которыми они запомнились на все века народу Донбасса.