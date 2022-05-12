Мариуполь, ДНР, 12 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В результате боёв, проходящих на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, был убит боевик грузинской национальности, сообщает 12 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

27-летний Тато Бигвава погиб в результате взрыва кассетной авиабомбы, которая была сброшена на территорию «Азовстали».

Согласно имеющейся информации взрыв произошёл во время патрулирования территории. Бигвава в последний раз разговаривал с семьей 7 мая.

Бигвава возглавлял вторую роту полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После окончания украинской военной академии он с 2014 года был зачислен в полк, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом мужества.

Родственники Бигвавы вынуждены покинуть Сухум после войны 1992−1993 годов. Они являются гражданами Украины и проживают в Днепропетровске.

Тело Бигвавы все еще находится на территории завода «Азовсталь», и неизвестно, когда его оттуда заберут.