Москва, , 14:13 — REGNUM В России спрос на легковые автомобили упадет еще сильнее из-за снижения покупательской способности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал информацию о падении в РФ продаж легковых автомобилей.

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«Продажи продолжат падать дальше. Основные факторы — санкции и разрыв налаженных цепочек поставок, — сказал Щербаченко. – Кроме того, падение продаж связано с еще несколькими факторами. Во-первых, страхом населения из-за неопределенности будущего (кому нужно было поменять авто, уже поменяли, а как инвестиции это не очень хороший вариант, учитывая отсутствие запчастей, возможные проблемы с ремонтом и гарантией). Во-вторых, имеет место неопределенность по поводу постоянного источника доходов, и поэтому потенциальные покупатели пока предпочитают беречь свои накопления. В-третьих, высокая стоимость авто (на ажиотаже дилеры сильно завысили цены до 100-120%)».

Как полагает экономист, скорее всего, спрос на легковые автомобили упадёт еще сильнее из-за снижения покупательской способности населения.

«Официальные поставки европейских марок приостановлены, а «серые» поставки делают авто ещё дороже из-за перенастройки логистических цепочек и включения дополнительных затрат на посредников», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что автомобильный рынок РФ оживет не раньше 2022 года.

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