Воронеж, 12 мая 2022, 14:13 — REGNUM Масочный режим к началу лета в Воронежской области может быть отменён. Это следует из заявления губернатора Воронежской области Александра Гусева 12 мая на заседании регионального оперативного штабе.
Глава региона подчеркнул, что решение может быть принять «к концу следующей недели или после 23-го числа».
Как напоминает ИА REGNUM, масочный режим в Воронежской области действует ровно два года — с 12 мая 2020-го. Впрочем, в последние недели воронежцы расслабились: маски всё реже можно встретить в общественных местах и в транспорте.