Воронеж, 12 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Масочный режим к началу лета в Воронежской области может быть отменён. Это следует из заявления губернатора Воронежской области Александра Гусева 12 мая на заседании регионального оперативного штабе.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Исходя из цифр, можно было бы принять решение об отмене действующих ограничений. Но предлагаю пока не торопиться с этим. Сейчас они [запретительные меры] минимальные и на повседневную жизнь людей и экономику особого влияния не оказывают. Мы еще неделю-полторы за ситуацией последим», — цитирует губернатор телеграм-канал правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что решение может быть принять «к концу следующей недели или после 23-го числа».

Как напоминает ИА REGNUM, масочный режим в Воронежской области действует ровно два года — с 12 мая 2020-го. Впрочем, в последние недели воронежцы расслабились: маски всё реже можно встретить в общественных местах и в транспорте.