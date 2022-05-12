* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:12 — REGNUM Дебора Лайонс, специальный посланник ООН в Афганистане, встретилась с Абдулом Саламом Ханафи, заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и подвергла критике решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин. В ходе встречи, которая состоялась через несколько дней после того, как радикалы ввели обязательное ношение хиджаба, Лайонс призвала Ханафи не ограничивать права женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Хиджаб David Dennis

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 мая объявили об обязательном ношении хиджаба афганскими женщинами. Под хиджабом они подразумевает некий аналог паранджи, когда «видны только глаза женщин». Указ предупреждает, что женщины, которые не будут носить хиджаб, отвечающий требованиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут наказаны.

«В первый раз, семья женщины, носящей неправильный хиджаб, должна быть выявлена, уведомлена и наказана. Во втором случае, её супруг (опекун) должен быть вызван в министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока. В третий раз, опекун должен быть заключён в тюрьму на три дня. В четвертый раз он будет передан суду и приговорён к соответствующему наказанию», — говорится в указе.

В последние дни афганские женщины протестовали против этого решения, устраивая мирные акции протеста и призывая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересмотреть своё решение.

«Паранджа — это не мой хиджаб», — скандировали они.

США, ЕС и ООН заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили своих обязательств и нарушают права женщин. По указам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганским женщинам не разрешается путешествовать без махрама, а девочкам старше шестого класса не разрешается ходить в школу.

12 мая Совет Безопасности ООН должен провести заседание по вопросу о положении женщин в Афганистане. На встрече Дебора Лайонс представит доклад о положении афганских женщин и указе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об обязательном ношении хиджаба.

«Афганистан нуждается в комплексных усилиях для решения стоящих перед ним задач», — сказала спецпредставитель ООН вице-премьеру Ханафи.