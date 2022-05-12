Донецк, 12 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Западные кураторы дали украинским нацистам команду переложить опыт Мариуполя по удерживанию людей в заложниках на всю Украину, заявил 12 мая представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мирным гражданам не дают выйти. Это уже даже в приказном порядке. Украинским нацистам дана команда их западными кураторами о том, что опыт Мариуполя необходимо переложить на всю Украину», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Он добавил, что удерживание мирных граждан на территориях, где проводятся боевые действия, является специальной тактикой по дискредитации действий вооруженных сил ДНР, ЛНР и России.