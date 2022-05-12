12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Киевском метрополитене планируют начать процесс модернизации и замены вагонов российского производства.

Оксана Переможенко, , 19:18 — REGNUM В Киевском метрополитене планируют начать процесс модернизации и замены вагонов российского производства, сообщает 11 мая украинское издание «Сегодня».

Валентин Серов. Баба в телеге. 1896

«Всего на линиях киевской подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон. 726 в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в РФ», — сообщает издание.

Также уточняется, что помощь в вопросе модернизации и замены вагонов пообещала Международная ассоциация общественного транспорта.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Залейте метро водой уже», — отреагировал Алексей.

«А как же с российским газом быть?» — недоумевает «А».

«Возвращайтесь к телегам, вам это ближе», — иронизирует Tatiana M

«Смешные они. Тогда кучу городов и производств надо «убрать», потому что они российского происхождения», — отметила Vika.

«Идиотизм не знает границ», — отреагировала Tatiana V.

«Так там 90% вагонов советские и российские… Они их лошадьми заменят?» — с сарказмом поинтересовался Vasily.

«Подозреваю, что и Зеленский, Ярош и все прочие тоже советского производства…» — написал Евгений Б.

«Погодите… А вооружение у ВСУ до пополнения НАТО не советское? А что тогда не выкинули?» — недоумевает Vman.

«Не надо на нём ездить, это не по-европейски. Метро-то советское», — пишет Evgeni F

Станция метро в Киеве Santehnik

«Хоть с вагонами перемога (победа. — О. П.) будет у них», — шутит Евгений В

«То есть все вагоны уберут?» — не без сарказма спросил Andrey.

«А в Киеве вообще есть не российские вагоны? Может, просто решили метрополитен закрыть, но не могут прямо об этом заявить? Насколько я знаю, если не 100%, то близко к этому — это вагоны Мытищинского и Октябрьского (СПб) заводов. Часть из них модернизировали на Крюковском вагоностроительном заводе. Или это как со смесью нефти: сами модернизировали (покрасили в желто-голубые цвета), и они уже чисто украинские?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Зачем закапывать метро, там большинство наших русских людей… Освободить от нечисти бандеровской надо и натовских прихвостней… И будут дальше пользоваться советским…» — написал один из комментирующих.

«Таблицу Менделеева — вон!!! Пусть по-новому распознают», — иронизирует «Болотный Фаворит».

«И саму Украину построил СССР!» — добавила Ирина.

«Украина — советского производства», — отметил Илья Г.

«Нацики, не останавливайтесь. Отключайте российский газ. Ставьте вентиляторы, отгоняющие облака с России», — отреагировал Nick.

«Отключите им электроэнергию, она тоже на советских станциях вырабатывается», — не без сарказма призвал Jonny W.

«Ну великие укры море выкопали, метро закопать им как два пальца об асфальт», — иронизирует Дмитрий.

«Снесите здание Рады, это была Рада УССР, снесите здание МИД, снесите все здания на Крещатике, это сталинская застройка, закопайте метро, все заводы закройте и разводите лук и выгуливайте свиней в Киеве, закройте все АЭС! Отапливайтесь навозом», — написал STANISLAV S.

«Надо снести по всей Украине все жилые и нежилые строения времен СССР. Срочно! В них дух России!» — с сарказмом подытожил Всеволод М.