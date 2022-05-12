Москва, 12 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Ситуация с ростом цен в России нормализуется. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Постепенно замедляется инфляция. За прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1%», — заявил Путин.

«Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», — указал он.