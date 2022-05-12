Ульяновск, 12 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области вернули в лес новорожденного лосёнка, которого увели грибники, думая, что спасают животное. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лось

Глава минприроды Гульнара Рахматулина поясняет, что на «одинокого детёныша лося» в лесу наткнулись грибники и, «решив, что ему нужна помощь, увели с собой» в посёлок Кукушки Ульяновского района. В ведомстве отмечают, что животное забрали домой для «спасения» от мнимой гибели.

«Благодаря оперативной работе специалистов лосёнка вернули к его маме», — говорит министр.

В ведомстве призывают жителей не подходить в лесах к новорожденным детёнышам диких животных, так как это опасно не только для зверей, но и человека, на которого могут напасть для защиты потомства взрослые животные. Помимо этого, предусмотрена ответственность за привод из леса и незаконное содержание в неволе диких зверей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ульяновские власти по итогам зимнего учёта заявили о росте популяции зайца, косули сибирской, серой куропатки, лося. В минприроды это связали с «успешным проведением биотехнических и охранных мероприятий».