Париж, 12 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что банк выделит 1 млрд евро для помощи Украине, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам Одиль Рено-Бассо на этой неделе во время ежегодного собрания ее организация привлекла 1 миллиард евро для помощи Украине.

Эти средства будут задействованы в дополнение к 2 миллиардам евро «фонда устойчивости».

Как сообщало ИА REGNUM, уже 20 энергетических компаний из Евросоюза открыли счета в российском «Газпромбанке».

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