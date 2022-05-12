Москва, 12 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Временного поверенного Нидерландов в России Мартейна Элгерсму вызвали в российский МИД, где заявили протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории генконсульства в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом опубликовано 12 мая на сайте министерства.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

В МИД подчеркнули, что указали Элгерсме на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций.

Дипломату заявили также, что нужны исчерпывающие меры для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

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