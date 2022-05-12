Волжский, Волгоградская область, , 14:14 — REGNUM Центр спортивных единоборств создан в Волжском Волгоградской области. Кроме того, власти 12 мая подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Всероссийской федерацией самбо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Показательные выступления. Единоборства Марина Каширская © ИА REGNUM

В новом центре площадью 2,3 тысячи кв. м смогут одновременно заниматься до 100 человек. Для спортсменов организовали тренажёрную зону, раздевалки и душевые, медкабинет. Помимо самбо здесь будут проходить тренировки по дзюдо, а также занятия общефизической подготовкой гребцов на байдарках и каноэ — рядом находится гребная база.

«Важная задача — воспитание молодёжи, важно дать им возможность заниматься спортом, реализовать себя. Будут ли они потом спортсменами — им решать, но надо дать возможность стать настоящим человеком, попробовать себя, укрепить здоровье. То, что федерация делает в России, на мировой арене, в Волгоградской области, заслуживает большого уважения. В регионе уже 64 школы участвуют в совместном с федерацией проекте, в 26 из них создана инфраструктура для занятий самбо», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Центр единоборства стал частью спортивно-досугового кластера на базе стадиона имени Фёдора Логинова, масштабная работа по развитию которого идёт с 2020 года.