Волжский, Волгоградская область, 12 мая 2022, 14:14 — REGNUM Центр спортивных единоборств создан в Волжском Волгоградской области. Кроме того, власти 12 мая подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Всероссийской федерацией самбо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
В новом центре площадью 2,3 тысячи кв. м смогут одновременно заниматься до 100 человек. Для спортсменов организовали тренажёрную зону, раздевалки и душевые, медкабинет. Помимо самбо здесь будут проходить тренировки по дзюдо, а также занятия общефизической подготовкой гребцов на байдарках и каноэ — рядом находится гребная база.
Центр единоборства стал частью спортивно-досугового кластера на базе стадиона имени Фёдора Логинова, масштабная работа по развитию которого идёт с 2020 года.