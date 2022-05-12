Красноярск, 12 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 364 855. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За всё время в Красноярском крае выздоровели 352 665 ковид-пациентов, за сутки — 51. Госпитализированы за последние сутки 59 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (11 мая — 21).

Напомним, 11 мая в регионе выявили 55 носителей коронавируса, выздоровели 50 человек.