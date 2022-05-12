Кабул, 12 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Министерство финансов правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало заявление, в котором говорится, что освобождение малого бизнеса от части налогов продлено ещё на четыре месяца. Об этом сообщает Ariana News.

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509 (фрагмент)

Указано, что продление вводится согласно предложению отдела доходов минфина и с одобрения премьер-министра.

По данным министерства, владельцы малого бизнеса могут не платить часть налогов и избегать наказания за некоторые нарушения налогового законодательства.

В заявлении говорится, что по этой причине минфин продлил освобождение от налогов для малого бизнеса 21 марта 2022 года до 21 июля 2022 года.

Ранее было объявлено, что владельцы малого бизнеса освобождаются от уплаты части налогов, если они уплатили остальную часть налогов до 20 марта 2022 года.