Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Строительство многофункционального научно-хранительского центра (МНХЦ) для Кунсткамеры в Санкт-Петербурге идет с опережением графика на два месяца и завершат к концу лета 2024 года, сообщил 12 мая генеральный директор компании контролирующей реализацию объекта ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Florstein Кунсткамера в Санкт-Петербурге

По его словам, завершены работы по частичному демонтажу конструкций административного корпуса, проводится устройство несущих элементов наружных стен здания. В настоящее время строители приступили к возведению перекрытия четвертого этажа хранительского корпуса и монтажу внутренних и наружных стен. Также продолжаются работы по устройству железобетонных конструкций надземной части. Начато возведение ограждающих конструкций вентиляционных камер.

«Строительство, которое стартовало в сентябре 2021 года, планируется завершить в августе 2024 года», — отметил Оганесян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МНХЦ появится на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной улице Петербурга. В семиэтажном хранительском корпусе площадью 17,5 тыс. кв. м. будут расположены помещения для размещения ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций Кунсткамеры. А в трехэтажном административном корпусе Многофункционального центра появятся выставочные помещения, магазин музея, читальные залы библиотеки и архивы.