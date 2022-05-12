Строительство хранилища для Кунсткамеры завершат к концу лета 2024 года
Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Строительство многофункционального научно-хранительского центра (МНХЦ) для Кунсткамеры в Санкт-Петербурге идет с опережением графика на два месяца и завершат к концу лета 2024 года, сообщил 12 мая генеральный директор компании контролирующей реализацию объекта ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.
По его словам, завершены работы по частичному демонтажу конструкций административного корпуса, проводится устройство несущих элементов наружных стен здания. В настоящее время строители приступили к возведению перекрытия четвертого этажа хранительского корпуса и монтажу внутренних и наружных стен. Также продолжаются работы по устройству железобетонных конструкций надземной части. Начато возведение ограждающих конструкций вентиляционных камер.
«Строительство, которое стартовало в сентябре 2021 года, планируется завершить в августе 2024 года», — отметил Оганесян.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МНХЦ появится на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной улице Петербурга. В семиэтажном хранительском корпусе площадью 17,5 тыс. кв. м. будут расположены помещения для размещения ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций Кунсткамеры. А в трехэтажном административном корпусе Многофункционального центра появятся выставочные помещения, магазин музея, читальные залы библиотеки и архивы.