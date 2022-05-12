Москва, 12 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Запад не готов отказаться от своего глобального доминирования и готов пожертвовать ради этого многим. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Влаимир Путин

«В силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости неминуемо приведёт к сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского союза для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — заявил Путин.

«Подчеркну: вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — указал он.